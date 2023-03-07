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Аболенский Степан Федорович

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Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Около 1846 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: Аболенской Федор Кузьмич

Мать: Аболенская Анна Ивановна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Смерть
Около 1846 ст.
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Ревизская сказка о купцах города Красноуфимска 1850 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2858
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