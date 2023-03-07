Аболенский Степан Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиОколо 1846 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Отец: Аболенской Федор Кузьмич
Мать: Аболенская Анна Ивановна
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Смерть
Около 1846 ст.
Ревизская сказка о купцах города Красноуфимска 1850 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2858