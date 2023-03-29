Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.

Отец: Кондрашин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Аболенский Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Аболенский Михаил Федорович

Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Аболенская Афимия Федоровна

Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Аболенский Николай Федорович

Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Аболенский Петр Федорович

Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Аболенский Степан Федорович

Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Аболенская Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Аболенский Василий Федорович

Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Аболенский Александр Федорович

Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аболенской Федор Кузьмич

Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Смерть
Неизвестно
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