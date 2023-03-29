Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1784 ст.
Отец: Кондрашин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Аболенский Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Сын: Аболенский Михаил Федорович
Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Аболенская Афимия Федоровна
Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Аболенский Николай Федорович
Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Сын: Аболенский Петр Федорович
Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Аболенский Степан Федорович
Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Аболенская Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Аболенский Василий Федорович
Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Аболенский Александр Федорович
Отец ребёнка: Аболенской Федор Кузьмич
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Бракосочетание
Неизвестно
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Смерть
Неизвестно