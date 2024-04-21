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Аболенский Афанасий Федорович

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Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: Аболенской Федор Кузьмич

Мать: Аболенская (Кондрашина) Анна Ивановна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
31.10.1833 ст.

Сын: Аболенский Дмитрий Афанасиевич

Мать ребёнка: не указана

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Путешествие
С 1849 по 1857 ст.
Был в бегах с 1849 года, "ворочен в 1857 году" // Ревизская сказка о купцах города Красноуфимска 1858 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2878
Смерть
Неизвестно

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