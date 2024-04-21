Аболенский Афанасий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Обывательская книга города Красноуфимска 1828 г. // ГАПК Ф.111 Оп. 1 Д. 2907
Рождение ребёнка
31.10.1833 ст.
Сын: Аболенский Дмитрий Афанасиевич
Мать ребёнка: не указана
Путешествие
С 1849 по 1857 ст.
Был в бегах с 1849 года, "ворочен в 1857 году" // Ревизская сказка о купцах города Красноуфимска 1858 г. // ГАПК Ф. 111 Оп.1 Д. 2878
Смерть
Неизвестно