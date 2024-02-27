Воложанина Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоложанина Александра Григорьевна

Воложанина Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1917

Дата смерти

01.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1917

Отец: Сивухин Григорий Семенович

Мать: Воложанинова Улита Гавриловна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Воложанин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Воложанин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Воложанин Павел Александрович

Отец ребёнка: Воложанин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1942

Сын: Воложанин Борис Александрович

Отец ребёнка: Воложанин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Воложанин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Воложанин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
11.08.1950

Сын: Воложанин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Воложанин Александр Васильевич

Смерть
01.08.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close