Воложанина Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1917
Дата смерти01.08.1980
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1917
Рождение ребёнка
1936
Сын: Воложанин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Воложанин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Воложанин Павел Александрович
Отец ребёнка: Воложанин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1942
Сын: Воложанин Борис Александрович
Отец ребёнка: Воложанин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Воложанин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Воложанин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
11.08.1950
Сын: Воложанин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Воложанин Александр Васильевич
Смерть
01.08.1980