Воложанин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воложанин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Воложанин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Воложанина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Воложанин Павел Александрович

Мать ребёнка: Воложанина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Воложанин Борис Александрович

Мать ребёнка: Воложанина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Воложанин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Воложанина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
11.08.1950

Сын: Воложанин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Воложанина Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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