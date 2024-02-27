Воложанин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Сын: Воложанин Юрий Александрович
Мать ребёнка: Воложанина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Воложанин Павел Александрович
Мать ребёнка: Воложанина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Воложанин Борис Александрович
Мать ребёнка: Воложанина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Воложанин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Воложанина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
11.08.1950
Сын: Воложанин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Воложанина Александра Григорьевна
Смерть
Неизвестно