Воложанинова Улита Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сивухина Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Сивухин Григорий Семенович
Рождение ребёнка
13.05.1917
Дочь: Воложанина Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Сивухин Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сивухин Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канева Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Сивухин Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сивухина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Сивухин Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сивухина Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Сивухин Григорий Семенович
Смерть
Неизвестно