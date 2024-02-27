Сивухин Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивухин Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сивухина Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Воложанинова Улита Гавриловна

Рождение ребёнка
13.05.1917

Дочь: Воложанина Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Воложанинова Улита Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сивухин Лука Григорьевич

Мать ребёнка: Воложанинова Улита Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канева Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Воложанинова Улита Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сивухина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Воложанинова Улита Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сивухина Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Воложанинова Улита Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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