Кулачко Мойсей Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1816 ст.
Дата смерти20.04.1869 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1816 ст.
Отец: Кулачко Тимофей
Исповедные книги 1857 год - 41 год 1858 год - 42 года 1869 год - 53 года
Рождение ребёнка
1836 ст.
Мать ребёнка: Кулачко Дария Захариевна
Исповедные книги 1857 год - 21 год 1858 год - 22 года 1869 год - 33 года
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Мария Мойсеева
Мать ребёнка: Кулачко Дария Захариевна
Исповедные книги 1857 год - 18 лет 1858 год - 19 лет 1869 год - нет данных
Рождение ребёнка
С 1842 по 1844 ст.
Дочь: Черкас Матрона Мойсеева
Мать ребёнка: Кулачко Дария Захариевна
Исповедные книги 1857 год - 15 лет 1858 год - 16 лет 1869 год - 25 лет
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Кулачко Пантелимон Мойсеев
Мать ребёнка: Кулачко Дария Захариевна
Исповедные книги 1857 год - 13 лет 1858 год - 14 лет 1869 год - нет данных
Рождение ребёнка
1849 ст.
Мать ребёнка: Кулачко Дария Захариевна
Исповедные книги 1857 год - 8 лет 1858 год - 9 лет 1869 год - 20 лет
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Дейкун Акилина Мойсеева
Мать ребёнка: Кулачко Дария Захариевна
Исповедные книги 1857 год - 5 лет 1858 год - 6 лет 1869 год -17 лет
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Жилиба Наталия Мойсеева
Мать ребёнка: Кулачко Дария Захариевна
Исповедные книги 1857 год - 2 года 1858 год- 3 года 1869 год - 14 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулачко Дария Захариевна
Смерть
20.04.1869 ст.
Умер в 53 года от чахотки