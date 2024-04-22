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Кулачко Мойсей Тимофеев

Место рождения

Сребное, Чернігівська область

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

20.04.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: Кулачко Тимофей

Мать: не указана

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 41 год 1858 год - 42 года 1869 год - 53 года
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Кулачко Никифор Мойсеев

Мать ребёнка: Кулачко Дария Захариевна

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 21 год 1858 год - 22 года 1869 год - 33 года
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Мария Мойсеева

Мать ребёнка: Кулачко Дария Захариевна

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 18 лет 1858 год - 19 лет 1869 год - нет данных
Рождение ребёнка
С 1842 по 1844 ст.

Дочь: Черкас Матрона Мойсеева

Мать ребёнка: Кулачко Дария Захариевна

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 15 лет 1858 год - 16 лет 1869 год - 25 лет
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Кулачко Пантелимон Мойсеев

Мать ребёнка: Кулачко Дария Захариевна

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 13 лет 1858 год - 14 лет 1869 год - нет данных
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Кулачко Николай Мойсеев

Мать ребёнка: Кулачко Дария Захариевна

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 8 лет 1858 год - 9 лет 1869 год - 20 лет
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Дейкун Акилина Мойсеева

Мать ребёнка: Кулачко Дария Захариевна

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 5 лет 1858 год - 6 лет 1869 год -17 лет
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Жилиба Наталия Мойсеева

Мать ребёнка: Кулачко Дария Захариевна

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 2 года 1858 год- 3 года 1869 год - 14 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулачко Дария Захариевна

Смерть
20.04.1869 ст.
Сребное, Чернігівська область
Умер в 53 года от чахотки
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