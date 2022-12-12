Сребное
Чернігівська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3537Сребное, мест. вл. и казпри рч. Лисогоре.40станов. кварт.203698636Церковь православная 1. Сельское управление. Сельская расправа. Ярмарок 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
945. Сребное, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Лисогоре, дворов 216, жителей 1150, церковь православная, школа, почтовая станция, постоялый двор Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Сребное местечкоСребрянское козаков—401414—40423274
1.0Сребное местечкоСребрянское казенных крестьян—4022—66612
1.0Сребное местечкоСребрянское крестьян собственников 1-ое—4018118113955055481053
1.0Сребное местечкоПодольское крестьян собственников 2-ое—4088—17192443
1.0Сребное местечкоПодольское крестьян собственников 3-ье—401010—20282755
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-29749Срібнеселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н СрібнянськийСрібнянська селищна рада