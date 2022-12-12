посёлок городского типа Сребное, посёлок городского типа Сребное, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Сребное

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Прилукский уезд
3537Сребное, мест. вл. и казпри рч. Лисогоре.40станов. кварт.203698636Церковь православная 1. Сельское управление. Сельская расправа. Ярмарок 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Сребрянская волость
945. Сребное, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Лисогоре, дворов 216, жителей 1150, церковь православная, школа, почтовая станция, постоялый двор Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Прилукский уезд, Сребрянская волость
1.0Сребное местечкоСребрянское козаков40141440423274
1.0Сребное местечкоСребрянское казенных крестьян402266612
1.0Сребное местечкоСребрянское крестьян собственников 1-ое4018118113955055481053
1.0Сребное местечкоПодольское крестьян собственников 2-ое408817192443
1.0Сребное местечкоПодольское крестьян собственников 3-ье40101020282755

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29749Срібнеселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н СрібнянськийСрібнянська селищна рада
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