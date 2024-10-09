Кулачко Никифор Мойсеев
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: Кулачко Мойсей Тимофеев
Мать: Кулачко Дария Захариевна
Исповедные книги 1857 год - 21 год 1858 год - 22 года 1869 год - 33 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулачко Ирина Филиппова
Бракосочетание
С 1857 по 1858 ст.
Жена: Кулачко Улияна Семенова
Исповедные книги 1857 год - нет события 1858 год - есть событие
Рождение ребёнка
1863 ст.
Мать ребёнка: Кулачко Ирина Филиппова
Исповедные книги 1869 год - 6 лет
Рождение ребёнка
1866 ст.
Дочь: (Кулачко) Наталия Никифоровна
Мать ребёнка: Кулачко Ирина Филиппова
Исповедные книги 1869 год - 3 года
Рождение ребёнка
25.02.1869 ст.
Сын: Кулачко Тарасий Никифоров
Мать ребёнка: Кулачко Ирина Филиппова
Подол, Чернігівська область
Исповедные книги 1869 год - 1 год
Смерть
Неизвестно