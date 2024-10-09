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Кулачко Никифор Мойсеев

Место рождения

Сребное, Чернігівська область

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: Кулачко Мойсей Тимофеев

Мать: Кулачко Дария Захариевна

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 21 год 1858 год - 22 года 1869 год - 33 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулачко Ирина Филиппова

Бракосочетание
С 1857 по 1858 ст.

Жена: Кулачко Улияна Семенова

Исповедные книги 1857 год - нет события 1858 год - есть событие
Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Кулачко Иван Никифоров

Мать ребёнка: Кулачко Ирина Филиппова

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1869 год - 6 лет
Рождение ребёнка
1866 ст.

Дочь: (Кулачко) Наталия Никифоровна

Мать ребёнка: Кулачко Ирина Филиппова

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1869 год - 3 года
Рождение ребёнка
25.02.1869 ст.

Сын: Кулачко Тарасий Никифоров

Мать ребёнка: Кулачко Ирина Филиппова

Подол, Чернігівська область
Исповедные книги 1869 год - 1 год
Смерть
Неизвестно

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