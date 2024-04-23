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Кулачко Дария Захариевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

После 1869 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные книги 1857 год - 40 лет 1858 год - 41 год 1869 год - 52 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулачко Мойсей Тимофеев

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Кулачко Никифор Мойсеев

Отец ребёнка: Кулачко Мойсей Тимофеев

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 21 год 1858 год - 22 года 1869 год - 33 года
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: (Кулачко) Мария Мойсеева

Отец ребёнка: Кулачко Мойсей Тимофеев

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 18 лет 1858 год - 19 лет 1869 год - нет данных
Рождение ребёнка
С 1842 по 1844 ст.

Дочь: Черкас (Кулачко) Матрона Мойсеева

Отец ребёнка: Кулачко Мойсей Тимофеев

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 15 лет 1858 год - 16 лет 1869 год - 25 лет
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Кулачко Пантелимон Мойсеев

Отец ребёнка: Кулачко Мойсей Тимофеев

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 13 лет 1858 год - 14 лет 1869 год - нет данных
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Кулачко Николай Мойсеев

Отец ребёнка: Кулачко Мойсей Тимофеев

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 8 лет 1858 год - 9 лет 1869 год - 20 лет
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Дейкун (Кулачко) Акилина Мойсеева

Отец ребёнка: Кулачко Мойсей Тимофеев

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 5 лет 1858 год - 6 лет 1869 год -17 лет
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Жилиба (Кулачко) Наталия Мойсеева

Отец ребёнка: Кулачко Мойсей Тимофеев

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 2 года 1858 год- 3 года 1869 год - 14 лет
Смерть
После 1869 ст.

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