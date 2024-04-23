Кулачко Дария Захариевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиПосле 1869 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедные книги 1857 год - 40 лет 1858 год - 41 год 1869 год - 52 года
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836 ст.
Отец ребёнка: Кулачко Мойсей Тимофеев
Исповедные книги 1857 год - 21 год 1858 год - 22 года 1869 год - 33 года
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: (Кулачко) Мария Мойсеева
Отец ребёнка: Кулачко Мойсей Тимофеев
Исповедные книги 1857 год - 18 лет 1858 год - 19 лет 1869 год - нет данных
Рождение ребёнка
С 1842 по 1844 ст.
Дочь: Черкас (Кулачко) Матрона Мойсеева
Отец ребёнка: Кулачко Мойсей Тимофеев
Исповедные книги 1857 год - 15 лет 1858 год - 16 лет 1869 год - 25 лет
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Кулачко Пантелимон Мойсеев
Отец ребёнка: Кулачко Мойсей Тимофеев
Исповедные книги 1857 год - 13 лет 1858 год - 14 лет 1869 год - нет данных
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: Кулачко Мойсей Тимофеев
Исповедные книги 1857 год - 8 лет 1858 год - 9 лет 1869 год - 20 лет
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Дейкун (Кулачко) Акилина Мойсеева
Отец ребёнка: Кулачко Мойсей Тимофеев
Исповедные книги 1857 год - 5 лет 1858 год - 6 лет 1869 год -17 лет
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Жилиба (Кулачко) Наталия Мойсеева
Отец ребёнка: Кулачко Мойсей Тимофеев
Исповедные книги 1857 год - 2 года 1858 год- 3 года 1869 год - 14 лет
Смерть
После 1869 ст.