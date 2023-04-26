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Ефим Сидоров

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

До 1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Сидор Осипов

Мать: Федосья Степанова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Васильева

Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван Ефимов

Мать ребёнка: Елена Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Ефимова

Мать ребёнка: Елена Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Макар Ефимов

Мать ребёнка: Елена Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Михаил Ефимов

Мать ребёнка: Елена Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Трофим Ефимов

Мать ребёнка: Елена Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1863

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