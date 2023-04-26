Ефим Сидоров
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиДо 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Сидор Осипов
Мать: Федосья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Васильева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Ефимов
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Ефимова
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Макар Ефимов
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Михаил Ефимов
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Трофим Ефимов
Мать ребёнка: Елена Васильева
Смерть
До 1863