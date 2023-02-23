Елена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Сидоров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Сидоров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Макар Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Сидоров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Михаил Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Сидоров
Рождение ребёнка
1856
Сын: Трофим Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Сидоров
Смерть
Неизвестно