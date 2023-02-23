Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Макар Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Михаил Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Трофим Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Сидоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Сидоров

Смерть
Неизвестно
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