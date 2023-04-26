Федосья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1805
Муж: Сидор Осипов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ефим Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Осипов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Осипов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Христина Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Осипов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Василий Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Осипов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Авдотья (Евдокия) Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Осипов
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 23; №10 ревизии - 17
Смерть
Неизвестно