Федосья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1805

Муж: Сидор Осипов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ефим Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Осипов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Осипов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Христина Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Осипов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Василий Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Осипов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Авдотья (Евдокия) Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Осипов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 23; №10 ревизии - 17
Смерть
Неизвестно

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