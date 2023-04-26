Сидор Осипов
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Осип (Иосиф)
Мать: ?
Бракосочетание
03.10.1805
Жена: Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ефим Сидоров
Мать ребёнка: Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа Сидорова
Мать ребёнка: Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Христина Сидорова
Мать ребёнка: Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Василий Сидоров
Мать ребёнка: Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Авдотья (Евдокия) Сидорова
Мать ребёнка: Федосья Степанова
Смерть
Неизвестно