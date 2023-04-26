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Сидор Осипов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Осип (Иосиф)

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.10.1805

Жена: Федосья Степанова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ефим Сидоров

Мать ребёнка: Федосья Степанова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа Сидорова

Мать ребёнка: Федосья Степанова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Христина Сидорова

Мать ребёнка: Федосья Степанова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Василий Сидоров

Мать ребёнка: Федосья Степанова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Авдотья (Евдокия) Сидорова

Мать ребёнка: Федосья Степанова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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