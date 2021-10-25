Зайцева (Кулакова) Градислава Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Кулакова) Градислава Прокопьевна

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Место рождения

Питер, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.12.1924

Дата смерти

25.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1924

Отец: Кулаков Прокопий Иванович

Мать: Кулакова Васса Вавиловна

Питер, Вохомский муниципальный район, Костромская область
д.Максимовская (в дальнейшем Питер), Лапшинская волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1950

Сын: Зайцев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Зайцев Николай Егорович

Вохма
Рождение ребёнка
02.12.1951

Дочь: Зайцева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Зайцев Николай Егорович

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Николай Егорович

Смерть
25.10.2021
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