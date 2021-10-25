Зайцева (Кулакова) Градислава Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения20.12.1924
Дата смерти25.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1924
д.Максимовская (в дальнейшем Питер), Лапшинская волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1950
Отец ребёнка: Зайцев Николай Егорович
Вохма
Рождение ребёнка
02.12.1951
Дочь: Зайцева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Зайцев Николай Егорович
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.2021