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Кулаков Прокопий Иванович

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Место рождения

деревня Максимовская

Дата рождения

05.07.1891

Дата смерти

01.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1891

Отец: Кулаков Иван Кузьмич

Мать: Кулакова Дарья Григорьевна

деревня Максимовская
Вологодская губерния, Никольский уезд, дер. Максимовская
Рождение ребёнка
20.12.1924

Дочь: Зайцева Градислава Прокопьевна

Мать ребёнка: Кулакова Васса Вавиловна

Питер, Вохомский муниципальный район, Костромская область
д.Максимовская (в дальнейшем Питер), Лапшинская волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1929

Сын: Кулаков Владимир Прокопьевич

Мать ребёнка: Кулакова Васса Вавиловна

Питер, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Васса Вавиловна

Смерть
01.02.1971
Караваево, Костромской муниципальный район, Костромская область
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