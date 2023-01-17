Кулаков Прокопий Иванович
Место рождениядеревня Максимовская
Дата рождения05.07.1891
Дата смерти01.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1891
Отец: Кулаков Иван Кузьмич
деревня Максимовская
Вологодская губерния, Никольский уезд, дер. Максимовская
Рождение ребёнка
20.12.1924
Дочь: Зайцева Градислава Прокопьевна
Мать ребёнка: Кулакова Васса Вавиловна
д.Максимовская (в дальнейшем Питер), Лапшинская волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1929
Сын: Кулаков Владимир Прокопьевич
Мать ребёнка: Кулакова Васса Вавиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулакова Васса Вавиловна
Смерть
01.02.1971
Караваево, Костромской муниципальный район, Костромская область