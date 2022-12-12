Кулакова (Тимонина) Васса Вавиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1924
Дочь: Зайцева Градислава Прокопьевна
Отец ребёнка: Кулаков Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1929
Сын: Кулаков Владимир Прокопьевич
Отец ребёнка: Кулаков Прокопий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно