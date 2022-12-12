Кулакова (Тимонина) Васса Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Тимонина) Васса Вавиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1924

Дочь: Зайцева Градислава Прокопьевна

Отец ребёнка: Кулаков Прокопий Иванович

Питер, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.09.1929

Сын: Кулаков Владимир Прокопьевич

Отец ребёнка: Кулаков Прокопий Иванович

Питер, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Прокопий Иванович

Смерть
Неизвестно
Питер, Вохомский муниципальный район, Костромская область
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