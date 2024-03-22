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Зайцев Николай Егорович

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Место рождения

Басалаево, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

08.12.1920

Дата смерти

26.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1920

Отец: Зайцев Егор Иванович

Мать: Зайцева Василиса Сергеевна

Басалаево, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.05.1950

Сын: Зайцев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Зайцева Градислава Прокопьевна

Вохма
Рождение ребёнка
02.12.1951

Дочь: Зайцева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Зайцева Градислава Прокопьевна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Градислава Прокопьевна

Смерть
26.04.1975
Кострома, город Кострома, Костромская область
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