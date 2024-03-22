Зайцев Николай Егорович
Место рождения
Дата рождения08.12.1920
Дата смерти26.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1920
Отец: Зайцев Егор Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1950
Мать ребёнка: Зайцева Градислава Прокопьевна
Вохма
Рождение ребёнка
02.12.1951
Дочь: Зайцева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Зайцева Градислава Прокопьевна
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1975
Кострома, город Кострома, Костромская область