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Елисеев Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1934

Дата смерти

12.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1934

Отец: Елисеев Иван Родионович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
31.08.1958

Дочь: Олейникова Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Елисеева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
03.03.1960

Дочь: Фахрисламова Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Елисеева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.1965

Сын: Елисеев Игорь Фёдорович

Мать ребёнка: Елисеева Ирина Николаевна

Смерть
12.03.2003
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