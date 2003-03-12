Елисеев Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1934
Дата смерти12.03.2003
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1934
Отец: Елисеев Иван Родионович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
31.08.1958
Дочь: Олейникова Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Елисеева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
03.03.1960
Дочь: Фахрисламова Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Елисеева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.1965
Мать ребёнка: Елисеева Ирина Николаевна
Смерть
12.03.2003