Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1934

Сын: Елисеев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Николай Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Борис Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Родионович

Смерть
Неизвестно
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