Елисеев Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Иван Родионович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурулёва Галина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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