Елисеев Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев Иван Родионович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурулёва Галина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беспалова Елена Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно