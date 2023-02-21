Елисеев Иван Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Иван Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1934

Сын: Елисеев Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Николай Иванович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Борис Иванович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно
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