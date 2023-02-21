Горбатова (Елисеева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев Иван Родионович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
25.11.1957
Дочь: Бурулёва Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Горбатов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатова Вера Павловна
Отец ребёнка: Горбатов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбатов Павел
Смерть
Неизвестно