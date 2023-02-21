Горбатова (Елисеева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатова (Елисеева) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Иван Родионович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
25.11.1957

Дочь: Бурулёва Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Горбатов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатова Вера Павловна

Отец ребёнка: Горбатов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатов Павел

Смерть
Неизвестно
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