Горбатов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1957
Дочь: Бурулёва Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Горбатова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатова Вера Павловна
Мать ребёнка: Горбатова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбатова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно