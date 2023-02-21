Горбатов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1957

Дочь: Бурулёва Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Горбатова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатова Вера Павловна

Мать ребёнка: Горбатова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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