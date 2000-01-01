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Бурулёва (Горбатова) Екатерина Павловна
Бурулёва (Горбатова) Екатерина Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.1957
Пол
Женский
Отец
Горбатов Павел
Мать
Горбатова (Елисеева) Анна Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1957
Отец:
Горбатов Павел
Мать:
Горбатова Анна Ивановна
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