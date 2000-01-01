Елисеева (Соловьёва) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1938
Дата смерти05.03.1978
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1938
Отец: Соловьёв Николай
Рождение ребёнка
31.08.1958
Дочь: Олейникова Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Елисеев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1960
Дочь: Фахрисламова Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Елисеев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1965
Отец ребёнка: Елисеев Фёдор Иванович
Смерть
05.03.1978