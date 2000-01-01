Елисеева (Соловьёва) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Соловьёва) Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1938

Дата смерти

05.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1938

Отец: Соловьёв Николай

Мать: Соловьёва Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
31.08.1958

Дочь: Олейникова Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Елисеев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1960

Дочь: Фахрисламова Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Елисеев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1965

Сын: Елисеев Игорь Фёдорович

Отец ребёнка: Елисеев Фёдор Иванович

Смерть
05.03.1978
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