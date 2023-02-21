Фахрисламова (Елисеева) Валентина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1960
Отец: Елисеев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1983
Дочь: Решетникова Ирина Димовна
Отец ребёнка: Фахрисламов Дим Нурисламович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Севиле Димовна
Отец ребёнка: Зинадинов Сервер Велиевич