Фахрисламова (Елисеева) Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрисламова (Елисеева) Валентина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1960

Отец: Елисеев Фёдор Иванович

Мать: Елисеева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1983

Дочь: Решетникова Ирина Димовна

Отец ребёнка: Фахрисламов Дим Нурисламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фахрисламов Дим Нурисламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Севиле Димовна

Отец ребёнка: Зинадинов Сервер Велиевич

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