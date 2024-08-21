Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишмакова (Хорикова) Наталия Петровна

Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

09.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.02.1910

Муж: Шишмаков Александр Георгиевич

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Поручители жениха: Григорий и Иван Емельяновичи Шишмакова. Поручители по невесте: починок Пержи Малошалайской волости Григорий Спиридонович Соколов и Иван Галактионович Сурнин
Рождение ребёнка
02.02.1912

Дочь: Попова (Шишмакова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Шишмаков Александр Георгиевич

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Шишмакова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Шишмаков Александр Георгиевич

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.08.1917

Дочь: Шишмакова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Шишмаков Александр Георгиевич

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.02.1919

Дочь: Солодовникова (Шишмакова) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Шишмаков Александр Георгиевич

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шишмакова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Шишмаков Александр Георгиевич

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.03.1927

Дочь: Солодовникова (Шишмакова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Шишмаков Александр Георгиевич

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.11.1956
Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.