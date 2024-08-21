Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти09.11.1956
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.02.1910
Поручители жениха: Григорий и Иван Емельяновичи Шишмакова. Поручители по невесте: починок Пержи Малошалайской волости Григорий Спиридонович Соколов и Иван Галактионович Сурнин
Рождение ребёнка
02.02.1912
Дочь: Попова (Шишмакова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Шишмаков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Шишмакова Таисия Александровна
Отец ребёнка: Шишмаков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
28.08.1917
Дочь: Шишмакова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Шишмаков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
07.02.1919
Дочь: Солодовникова (Шишмакова) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Шишмаков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шишмакова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Шишмаков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
28.03.1927
Дочь: Солодовникова (Шишмакова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Шишмаков Александр Георгиевич
Смерть
09.11.1956