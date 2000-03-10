Солодовникова (Шишмакова) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова (Шишмакова) Антонина Александровна

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Место рождения

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.02.1919

Дата смерти

10.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1919

Отец: Шишмаков Александр Георгиевич

Мать: Шишмакова Наталия Петровна

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
14.02.1941

Муж: Солодовников Иван Григорьевич

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.02.1943

Дочь: Фионова Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Солодовников Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
13.12.1945

Сын: Солодовников Николай Иванович

Отец ребёнка: Солодовников Иван Григорьевич

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
10.03.2000
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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