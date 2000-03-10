Солодовникова (Шишмакова) Антонина Александровна
Место рождения
Дата рождения07.02.1919
Дата смерти10.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1919
Бракосочетание
14.02.1941
Рождение ребёнка
13.02.1943
Дочь: Фионова Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Солодовников Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
13.12.1945
Сын: Солодовников Николай Иванович
Отец ребёнка: Солодовников Иван Григорьевич
Смерть
10.03.2000
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область