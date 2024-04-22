Солодовников Иван (Иоанн) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Иван (Иоанн) Григорьевич

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Место рождения

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.06.1916 ст.

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1916 ст.

Отец: Солодовников Григорий Петрович

Мать: Солодовникова Евдокия Никитична

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
14.02.1941

Жена: Солодовникова Антонина Александровна

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.02.1943

Дочь: Фионова Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: Солодовникова Антонина Александровна

Рождение ребёнка
13.12.1945

Сын: Солодовников Николай Иванович

Мать ребёнка: Солодовникова Антонина Александровна

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1992
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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