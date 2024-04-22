Солодовников Иван (Иоанн) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1916 ст.
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1916 ст.
Бракосочетание
14.02.1941
Рождение ребёнка
13.02.1943
Дочь: Фионова Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Солодовникова Антонина Александровна
Рождение ребёнка
13.12.1945
Сын: Солодовников Николай Иванович
Мать ребёнка: Солодовникова Антонина Александровна
Смерть
1992
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область