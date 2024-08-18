Шишмаков Александр Георгиевич 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишмаков Александр Георгиевич

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Место рождения

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Около 1932

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Шишмаков Георгий Емельянович

Мать: Шишмакова Александра Галахтионовна

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
15.02.1910

Жена: Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Поручители жениха: Григорий и Иван Емельяновичи Шишмакова. Поручители по невесте: починок Пержи Малошалайской волости Григорий Спиридонович Соколов и Иван Галактионович Сурнин
Рождение ребёнка
02.02.1912

Дочь: Попова (Шишмакова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Шишмакова Таисия Александровна

Мать ребёнка: Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.08.1917

Дочь: Шишмакова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.02.1919

Дочь: Солодовникова (Шишмакова) Антонина Александровна

Мать ребёнка: Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шишмакова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.03.1927

Дочь: Солодовникова (Шишмакова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна

Студеново, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1932

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