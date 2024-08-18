Шишмаков Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиОколо 1932
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
15.02.1910
Поручители жениха: Григорий и Иван Емельяновичи Шишмакова. Поручители по невесте: починок Пержи Малошалайской волости Григорий Спиридонович Соколов и Иван Галактионович Сурнин
Рождение ребёнка
02.02.1912
Дочь: Попова (Шишмакова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Шишмакова Таисия Александровна
Мать ребёнка: Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна
Рождение ребёнка
28.08.1917
Дочь: Шишмакова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна
Рождение ребёнка
07.02.1919
Дочь: Солодовникова (Шишмакова) Антонина Александровна
Мать ребёнка: Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шишмакова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна
Рождение ребёнка
28.03.1927
Дочь: Солодовникова (Шишмакова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна
Смерть
Около 1932