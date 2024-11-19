Хориков Петр Пименов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорикова Евдокия Гуриева
Рождение ребёнка
05.08.1889
Дочь: Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна
Мать ребёнка: Хорикова Евдокия Гуриева
https://rodnaya-vyatka.ru/places/101432
Смерть
До 1910