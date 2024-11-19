Хориков Петр Пименов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хориков Петр Пименов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорикова Евдокия Гуриева

Рождение ребёнка
05.08.1889

Дочь: Шишмакова (Хорикова) Наталия Петровна

Мать ребёнка: Хорикова Евдокия Гуриева

https://rodnaya-vyatka.ru/places/101432
Смерть
До 1910

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