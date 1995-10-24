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Савостенкова Клара Никитична

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Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.01.1930

Дата смерти

24.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1930

Отец: Савостенков Никита Терентьевич

Мать: Романова Нина Мефодьевна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1956

Сын: Павлов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Матвеевич

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.11.1960

Дочь: Павлова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Матвеевич

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Иван Матвеевич

Смерть
24.10.1995
Кимовск, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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