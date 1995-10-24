Савостенкова Клара Никитична
Место рождения
Дата рождения20.01.1930
Дата смерти24.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1930
Рождение ребёнка
06.04.1956
Сын: Павлов Юрий Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
27.11.1960
Дочь: Павлова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1995
Кимовск, Кимовский муниципальный район, Тульская область