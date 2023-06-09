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Павлова Ирина Ивановна

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Место рождения

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край

Дата рождения

27.11.1960

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1960

Отец: Павлов Иван Матвеевич

Мать: Савостенкова Клара Никитична

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край