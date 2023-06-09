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Павлова Ирина Ивановна
Павлова Ирина Ивановна
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Место рождения
Железногорск
, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Дата рождения
27.11.1960
Пол
Женский
Отец
Павлов Иван Матвеевич
1926 г.р.
Мать
Савостенкова Клара Никитична
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1960
Отец:
Павлов Иван Матвеевич
Мать:
Савостенкова Клара Никитична
Железногорск
, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
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