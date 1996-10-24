Павлов Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Иван Матвеевич

Павлов Иван Матвеевич

avatar

Место рождения

Гамовка, Крапивенский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

23.10.1926

Дата смерти

24.10.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Гамовка, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1956

Сын: Павлов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Савостенкова Клара Никитична

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.11.1960

Дочь: Павлова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Савостенкова Клара Никитична

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савостенкова Клара Никитична

Смерть
24.10.1996
Кимовск, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close