Павлов Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1926
Дата смерти24.10.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1956
Сын: Павлов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Савостенкова Клара Никитична
Рождение ребёнка
27.11.1960
Дочь: Павлова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Савостенкова Клара Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1996
Кимовск, Кимовский муниципальный район, Тульская область