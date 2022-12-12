Савостенков Никита Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савостенков Никита Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

23.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1925

Дочь: Савостенкова Зина Никитична

Мать ребёнка: Романова Нина Мефодьевна

Рождение ребёнка
20.01.1930

Дочь: Савостенкова Клара Никитична

Мать ребёнка: Романова Нина Мефодьевна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Нина Мефодьевна

Смерть
23.06.1954
Орёл, город Орёл, Орловская область
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