Савостенков Никита Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти23.06.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1925
Дочь: Савостенкова Зина Никитична
Мать ребёнка: Романова Нина Мефодьевна
Рождение ребёнка
20.01.1930
Дочь: Савостенкова Клара Никитична
Мать ребёнка: Романова Нина Мефодьевна
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Нина Мефодьевна
Смерть
23.06.1954
Орёл, город Орёл, Орловская область