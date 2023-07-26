Хорошева (Боброва) Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения?.09.1886
Дата смерти?.09.1961
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1886
Отец: Бобров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1905 ст.
Отец ребёнка: Хорошев Иван Никандрович
Рождение ребёнка
?.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Хорошев Иван Никандрович
Рождение ребёнка
12.04.1912
Отец ребёнка: Хорошев Иван Никандрович
Рождение ребёнка
12.04.1914
Дочь: Петрова (Хорошева) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Хорошев Иван Никандрович
Рождение ребёнка
04.12.1916
Дочь: (Хорошева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Хорошев Иван Никандрович
Смерть
?.09.1961
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край