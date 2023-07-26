Хорошева (Боброва) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошева (Боброва) Параскева Васильевна

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

?.09.1886

Дата смерти

?.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1886

Отец: Бобров Василий

Мать: Боброва Евдокия Родионовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошев Иван Никандрович

Рождение ребёнка
18.03.1905 ст.

Сын: Хорошев Николай Иванович

Отец ребёнка: Хорошев Иван Никандрович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.06.1906 ст.

Сын: Хорошев Борис Иванович

Отец ребёнка: Хорошев Иван Никандрович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.04.1912

Сын: Хорошев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Хорошев Иван Никандрович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.04.1914

Дочь: Петрова (Хорошева) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Хорошев Иван Никандрович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.12.1916

Дочь: (Хорошева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Хорошев Иван Никандрович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
?.09.1961
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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