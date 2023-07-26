Бобров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
?.09.1886

Дочь: Хорошева (Боброва) Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Боброва Евдокия Родионовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.05.1888

Дочь: Федорова (Боброва) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Боброва Евдокия Родионовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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