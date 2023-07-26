Бобров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1886
Дочь: Хорошева (Боброва) Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Боброва Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
?.05.1888
Дочь: Федорова (Боброва) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Боброва Евдокия Родионовна
Смерть
Неизвестно