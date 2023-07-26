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Хорошев Николай Иванович

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

18.03.1905 ст.

Дата смерти

03.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1905 ст.

Отец: Хорошев Иван Никандрович

Мать: Хорошева (Боброва) Параскева Васильевна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошева (Крылова) Руфина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.01.1950

Сын: Хорошев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Хорошева (Крылова) Руфина Александровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хорошева (Крылова) Руфина Александровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
03.04.1987
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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