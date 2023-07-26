Хорошев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения18.03.1905 ст.
Дата смерти03.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1905 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1950
Сын: Хорошев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Хорошева (Крылова) Руфина Александровна
Рождение ребёнка
20.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хорошева (Крылова) Руфина Александровна
Смерть
03.04.1987