Боброва Евдокия Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рязанов Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобров Василий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1886
Дочь: Хорошева (Боброва) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Бобров Василий
Рождение ребёнка
?.05.1888
Дочь: Федорова (Боброва) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Бобров Василий
Смерть
Неизвестно