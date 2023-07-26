Боброва Евдокия Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоброва Евдокия Родионовна

Боброва Евдокия Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанов Родион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Василий

Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.09.1886

Дочь: Хорошева (Боброва) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Бобров Василий

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.05.1888

Дочь: Федорова (Боброва) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Бобров Василий

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.