(Федотова) Мария (Марья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федотова) Мария (Марья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михин Иван ст

Рождение ребёнка
01.06.1814

Сын: Михин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Михин Иван ст

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.09.1819

Сын: Михин Иван Иванович

Отец ребёнка: Михин Иван ст

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.10.1822

Дочь: (Михина) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Михин Иван ст

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Михин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Михин Иван ст

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Михина) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Михин Иван ст

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.11.1834

Сын: Михин Наум Иванович

Отец ребёнка: Михин Иван ст

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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