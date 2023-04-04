(Федотова) Мария (Марья)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михин Иван ст
Рождение ребёнка
01.06.1814
Отец ребёнка: Михин Иван ст
Рождение ребёнка
26.09.1819
Сын: Михин Иван Иванович
Отец ребёнка: Михин Иван ст
Рождение ребёнка
14.10.1822
Дочь: (Михина) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Михин Иван ст
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Михин Иван ст
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Михина) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Михин Иван ст
Рождение ребёнка
26.11.1834
Сын: Михин Наум Иванович
Отец ребёнка: Михин Иван ст
Смерть
Неизвестно