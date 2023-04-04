Михин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Михин Иван ст
Мать: (Федотова) Мария (Марья)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Иванова) Домна
Рождение ребёнка
23.06.1848
Дочь: (Михина) Аграфена Дмитриевна
Мать ребёнка: (Иванова) Домна
Рождение ребёнка
27.10.1852
Дочь: (Михина) Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: (Иванова) Домна
Рождение ребёнка
18.05.1855
Дочь: (Михина) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: (Иванова) Домна
Смерть
Неизвестно