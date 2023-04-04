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Михин Дмитрий Иванович

Место рождения

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Михин Иван ст

Мать: (Федотова) Мария (Марья)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Иванова) Домна

Рождение ребёнка
23.06.1848

Дочь: (Михина) Аграфена Дмитриевна

Мать ребёнка: (Иванова) Домна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.1852

Дочь: (Михина) Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: (Иванова) Домна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.05.1855

Дочь: (Михина) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: (Иванова) Домна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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