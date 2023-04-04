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Михин Никифор Иванович

Место рождения

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.06.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1814

Отец: Михин Иван ст

Мать: (Федотова) Мария (Марья)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Самсонова) Евдокия

Рождение ребёнка
25.10.1835

Сын: Михин Степан Никифорович

Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.07.1837

Дочь: (Михина) Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1839

Сын: Михин Андрей Никифорович

Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.06.1842

Дочь: (Михина) Акулина Никифоровна

Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.02.1845

Дочь: (Михина) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.06.1847

Дочь: (Михина) Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.05.1849

Дочь: (Михина) Федосья Никифоровна

Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.07.1850

Дочь: (Михина) Марина Никифоровна

Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.04.1853

Дочь: (Михина) Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.06.1856

Дочь: (Михина) Ефросинья Никифоровна

Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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