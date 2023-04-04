Михин Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения01.06.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1814
Отец: Михин Иван ст
Мать: (Федотова) Мария (Марья)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Самсонова) Евдокия
Рождение ребёнка
25.10.1835
Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия
Рождение ребёнка
24.07.1837
Дочь: (Михина) Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия
Рождение ребёнка
02.10.1839
Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия
Рождение ребёнка
07.06.1842
Дочь: (Михина) Акулина Никифоровна
Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия
Рождение ребёнка
10.02.1845
Дочь: (Михина) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия
Рождение ребёнка
26.06.1847
Дочь: (Михина) Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия
Рождение ребёнка
22.05.1849
Дочь: (Михина) Федосья Никифоровна
Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия
Рождение ребёнка
14.07.1850
Дочь: (Михина) Марина Никифоровна
Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия
Рождение ребёнка
05.04.1853
Дочь: (Михина) Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия
Рождение ребёнка
18.06.1856
Дочь: (Михина) Ефросинья Никифоровна
Мать ребёнка: (Самсонова) Евдокия
Смерть
Неизвестно