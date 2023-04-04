(Самсонова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1835
Отец ребёнка: Михин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1837
Дочь: (Михина) Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Михин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1839
Отец ребёнка: Михин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1842
Дочь: (Михина) Акулина Никифоровна
Отец ребёнка: Михин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1845
Дочь: (Михина) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Михин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1847
Дочь: (Михина) Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Михин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1849
Дочь: (Михина) Федосья Никифоровна
Отец ребёнка: Михин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1850
Дочь: (Михина) Марина Никифоровна
Отец ребёнка: Михин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1853
Дочь: (Михина) Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Михин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1856
Дочь: (Михина) Ефросинья Никифоровна
Отец ребёнка: Михин Никифор Иванович
Смерть
Неизвестно