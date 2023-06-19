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Михин Иван Иванович

Место рождения

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

26.09.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1819

Отец: Михин Иван ст

Мать: Мария (Марья)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.04.1843

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Агафья

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.07.1849

Сын: Михин Филипп Иванович

Мать ребёнка: Агафья

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.11.1850

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Агафья

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Смерть
Неизвестно