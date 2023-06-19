Михин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения26.09.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1819
Отец: Михин Иван ст
Мать: Мария (Марья)
Рождение ребёнка
08.04.1843
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
03.07.1849
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
02.11.1850
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Смерть
Неизвестно