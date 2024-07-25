Симаков Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Симаков Григорий Михайлович
Мать: Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Смерть
Неизвестно