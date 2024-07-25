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Симаков Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Симаков Григорий Михайлович

Мать: Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Симаков Илья Иванович

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Симаков Карп Иванович

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Симаков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Симаков Яков Иванович

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Смерть
Неизвестно

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