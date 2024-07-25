Анна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти01.11.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Сидор Филиппович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Симаков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Симаков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Симаков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Симаков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Симаков Иван Григорьевич
Смерть
01.11.1891