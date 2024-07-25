Анна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

01.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Сидор Филиппович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Симаков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Симаков Илья Иванович

Отец ребёнка: Симаков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Симаков Карп Иванович

Отец ребёнка: Симаков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Симаков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Симаков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Симаков Яков Иванович

Отец ребёнка: Симаков Иван Григорьевич

Смерть
01.11.1891

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