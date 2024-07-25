Симаков Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти17.10.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Симаков Иван Григорьевич
Мать: Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Новикова (Симакова) Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Иустиния Егоровна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Иустиния Егоровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Иустиния Егоровна
Смерть
17.10.1901