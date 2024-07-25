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Симаков Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

17.10.1901

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Симаков Иван Григорьевич

Мать: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Новикова (Симакова) Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Иустиния Егоровна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Симаков Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Иустиния Егоровна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Иустиния Егоровна

Смерть
17.10.1901

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