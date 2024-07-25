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Симаков Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Симаков Иван Григорьевич

Мать: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Симаков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Симаков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Матрона Федоровна

Смерть
Неизвестно

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