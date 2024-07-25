Симаков Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Симаков Иван Григорьевич
Мать: Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Симаков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Матрона Федоровна
Смерть
Неизвестно